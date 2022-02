Isso significa que a Rússia é a origem de cerca de 8% da energia produzida na União Europeia, o que deixa o continente muito dependente de Moscovo.

Sabendo disso, a Rússia nunca hesitou em usar a distribuição de gás natural para a Europa como uma ferramenta de poder geopolítico.

O Nord Stream 2, um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico, foi concluído em 2021, custou 10 mil milhões de euros e teria uma capacidade para transportar 55 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a Alemanha, praticamente duplicando a quantidade de produto bombeado para a Europa todos os anos.

A Alemanha é a principal beneficiária deste abastecimento — e bem precisa deste gás, uma vez que se encontra no processo de encerramento das suas centrais nucleares e precisa do gás natural para a transição energética.

Por outro lado, a exportação de gás natural para a Europa é uma das maiores fontes de receita da Rússia, pelo que a suspensão do projeto vai abalar consideravelmente as finanças da Gazprom e do estado russo.

A suspensão do Nord Stream 2 vinha sendo apontada por muitos países ocidentais como uma sanção fundamental contra a Rússia: não só abalaria as finanças de Moscovo como reduziria a dependência da UE da Rússia. Só a Alemanha, dependente do gás, mostrava resistências a esta opção.

Agora, com Olaf Scholz a assegurar que o Nord Stream 2 não vai receber a certificação, o Ocidente parece alinhado no propósito de impactar duramente as principais empresas russas.