A Europa ainda depende do gás russo — e o conflito na Ucrânia está a deixar isso mais evidente. 5 perguntas e respostas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O conflito está a deixar o mundo em suspenso. Há vários meses que a Rússia tem vindo a acumular tropas nas regiões mais próximas da fronteira com a Ucrânia e paira sobre o leste da Europa a possibilidade de uma invasão russa. A Ucrânia prepara-se para a eventualidade e até os civis treinam, com armas de madeira, para a possibilidade de serem mobilizados para reforçar as forças armadas. No centro, um conflito que se arrasta praticamente desde o final da Guerra Fria — quando a Ucrânia se tornou independente e o país se viu dividido entre o Ocidente e a Rússia — e que se aprofundou em 2014 com a anexação da Crimeia. A Europa e os Estados Unidos ponderam sanções contra Moscovo caso a invasão se concretize

No meio da tensão crescente entre a Rússia e o Ocidente está um bem precioso para os dois lados: o gás natural, que a Rússia tem em abundância e de que a Europa depende em grande medida. A rede de gasodutos russos que abastecem a Europa tem sido brandida como arma política de parte a parte. A Rússia tem a mão na torneira e pode fechar o abastecimento, afetando consideravelmente as necessidades energéticas da Europa. Por outro lado, Bruxelas está em vias de aprovar o novo gasoduto Nord Stream 2, que representará uma grande fonte de receitas para Moscovo e permitirá a Putin exercer mais pressão sobre a Ucrânia, uma vez que deixará de usar os gasodutos que atravessam o território ucraniano para fazer chegar gás à Europa, privando Kiev das taxas que cobra a Moscovo pelo transporte e que são uma das suas maiores fontes de receita.

A suspensão do projeto tem sido apontada como uma possível sanção contra Moscovo, uma vez que não só deixará a Rússia sem as receitas correspondentes como enviará a Putin a mensagem de que a Europa não está dependente do gás russo para as suas necessidades energéticas. Mas a Alemanha, ponto de chegada do gasoduto e principal destinatária do gás natural, defende o avanço do projeto, já que precisa do gás para cumprir as suas metas climáticas durante a transição energética — sobretudo depois de encerrar as centrais nucleares. Neste artigo, o Observador procura as respostas a cinco perguntas centrais para compreender o problema energético que se soma à crise militar em curso no leste europeu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Porque é que a Europa vai buscar tanto gás natural à Rússia?

A resposta curta é simples: porque a Rússia tem mesmo muito gás natural. Estima-se que a Rússia detenha cerca de 19% das reservas globais de gás natural no seu vastíssimo território, sobretudo na Sibéria — a enorme região praticamente desabitada que permite à Rússia ser o maior país do mundo em termos de território. Como explica a Bloomberg, o país começou a exportar gás natural para a vizinha Polónia na década de 1940, ainda na época da União Soviética, e na década de 1960 instalou os primeiros gasodutos para distribuir gás natural para as repúblicas soviéticas e para os estados-satélite — o que contribuiu decisivamente para impor a Rússia como uma potência energética no contexto euroasiático.

Os primeiros gasodutos soviéticos atravessavam a Ucrânia para transportar gás natural para regiões como a Hungria ou a Eslováquia. Contudo, com a queda da União Soviética, em 1991, inaugurou-se uma era de profunda tensão entre Rússia e Ucrânia, com a política ucraniana a desenhar-se na fronteira entre aqueles que pretendem manter a Ucrânia na esfera de influência de Moscovo e os que querem que o país abrace a União Europeia e deixe para trás as ligações à Rússia — um conflito que, por estes dias, vive um dos seus momentos de maior tensão, com a ameaça de uma invasão russa iminente a pairar sobre a Ucrânia.