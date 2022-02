Um homem foi resgatado pela Guarda Costeira norte-americana ao largo das Bahamas depois de ter sido mordido no braço por um tubarão na segunda-feira.

O homem de 51 anos foi mordido enquanto se encontrava a bordo de uma embarcação perto de Bimini, nas Bahamas, explica o comunicado da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. A autoridade marítima norte-americana publicou um vídeo do salvamento da rede social Twitter.

#BREAKING @USCG Air Station Miami air crews rescued a 51-year-old man, Monday, after he was bitten by a shark while fishing aboard a vessel near #Bimini, #Bahamas. #SearchAndRescue

More here: https://t.co/Ee7XiDQ06z pic.twitter.com/ocuhDrdQvo

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 22, 2022