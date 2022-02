Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um nadador morreu de “ferimentos catastróficos” após ser atacado por um tubarão na praia de Little Bay, em Sydney (Austrália). É o primeiro ataque acidental fatal de um tubarão desde 1963 no país.

Os serviços de emergência foram chamados a Buchan Point, do lado norte da praia, perto de Malabar, por volta das 16h35 desta quarta-feira (hora local, em Portugal eram 5h35). As equipas de salvamento inspecionaram o local e “localizaram restos humanos na água”, de acordo com o comunicado da polícia de Nova Gales do Sul.

Infelizmente esta pessoa sofreu ferimentos catastróficos como resultado do ataque e não havia nada que os paramédicos pudessem fazer quando chegaram à cena”, disse o inspetor Lucky Phrachanh do serviço de ambulâncias, cita-o a ABC News. https://twitter.com/JakeLapham/status/1493843970534768641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1493843970534768641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2022%2Ffeb%2F16%2Fswimmer-dies-after-being-attacked-by-a-shark-off-sydneys-little-bay-beach

Uma testemunha, que estava a pescar nas proximidades, viu a vítima vestida de fato de mergulho a ser arrastada para debaixo de água pelo tubarão, com o ataque a durar alguns segundos.

Ele estava a gritar no início e, quando caiu, houve tantos respingos. O tubarão não ia parar”, contou o pescador à mesma estação televisiva. “Foi terrível, estou a tremer. Continuo com vontade de vomitar, é muito perturbador”.

A praia de Little Bay está encerrada enquanto as autoridades prosseguem com as buscas. Entre elas, um helicóptero sobrevoava a área e colocaram um tipo de corante verde na água para compreender o movimento das correntes marítimas e, assim, conseguir localizar mais restos humanos. Mais tarde, um relatório será preparado por um médico legista.

SLS advise LITTLE BAY, Randwick, closed until further notice after reported shark incident, 16 Feb 2022. — SharkSmart (@NSWSharkSmart) February 16, 2022

O presidente do conselho de Randwick, Dylan Parker, admitiu estar “absolutamente chocado” com o sucedido, segundo o The Guardian. “A nossa comunidade adora a nossa costa. Perder alguém assim é arrepiante”.

A Austrália possui redes contra tubarões ao longo da costa, mas não criam uma barreira total, só permitem que estes animais não estabeleçam territórios. Os críticos consideram-nas um método tecnológico antiquado, porque acabam por capturar animais que não são o alvo pretendido. O último relatório anual mostrou que 40 dos 375 animais encontrados mortos ou vivos eram tubarões branco, touro ou tigre, contudo era mais comum descobrir, por exemplo, raias de águia do sul, contabilizando 95 capturas.