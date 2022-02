Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

LeBron James, reputado mestre do basquetebol e conhecido pelos seus dribles, afundanços e lutas debaixo do cesto, associa mais uma vez a sua imagem a um anúncio da General Motors (GM), que promove a pick-up eléctrica Hummer. Desta vez, salientando uma das habilidades do veículo, a sua capacidade de ajudar nas manobras ao conseguir deslocar-se como os caranguejos, com as quatro rodas viradas para o mesmo lado.

No início de 2022, a Hummer começou a entrega das pick-ups fabricadas em massa, nomeadamente as Edition 1, uma série especial de 1200 unidades que serão as primeiras a chegar às mãos dos clientes. Esta versão deu nas vistas durante a apresentação do modelo, ao anunciar uma potência de 1014 cv e uma bateria com uma capacidade de 246,8 kWh, para assegurar uma autonomia de 529 km (segundo o método EPA). Serão igualmente fabricadas as Hummer EV3X, com 842 cv, e as EV2 e EV2X, com 634 cv.

Impressionante pela potência, capacidade de aceleração ou potencial para circular fora de estrada, este Hummer a bateria reclama ainda o estatuto de “King of Crab Walk”, ou seja, o rei do andar à caranguejo. É uma opção da pick-up em que as quatro rodas viram para o mesmo lado, facilitando assim as manobras. Mais do que um verdadeiro trunfo, o crab walk é uma excelente ferramenta de marketing.

No anúncio, Le Bron James vê a sua Hummer ser o alvo da atenção de um batalhão de caranguejos que se desloca ao som de Missy Elliott. James recorre à capacidade do Hummer de se deslocar na diagonal para evitar atropelar os crustáceos e seguir viagem.