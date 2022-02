Treze guardas ucranianos estão a ser considerados heróis nacionais ao terem morrido a defender a pequena ilha de Zmiiny, localizada no Mar Negro, de um ataque de militares russos. A história foi lembrada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que prometeu não esquecer quem deu a vida para defender o território. Recusaram render-se quando o navio de guerra russo lhes disse para capitularem e acabaram por ser bombardeados.

“Todos eles serão condecorados com o título de Herói da Ucrânia post mortem. Memória eterna para aqueles que dão a vida pela Ucrânia”, anunciou o chefe de Estado do país, depois de contar a história e de realçar que defenderam a “nossa ilha” de Zmiiny “até à última”. “Todos os guardas da fronteira morreram heroicamente, mas não desistiram.”

Nas redes sociais foram partilhados vídeos dos alertas feitos através do navio de guerra das forças russas — “Sugiro que entreguem as vossas armas e se rendam ou abrirei fogo” — e onde é possível ouvir a resposta dos ucranianos: “Navio de guerra russo, vai-te f****”

13 Ukrainian border guards died in the fight for Zmiiny island in the Black Sea…

"Russian warship go fuck yourself."#r4today #standwithukrainepic.twitter.com/3OGsEQTWZt

