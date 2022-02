Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o terceiro dia da invasão russa da Ucrânia. Kiev resiste, apesar do Presidente ucraniano ter previsto que seria uma noite terrível. Fica aqui um ponto da situação cronológico, atualizado ao longo do dia, enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos, minuto a minuto, no nosso liveblog que pode encontrar neste link.

Em Lviv, centenas de refugiados tentam apanhar comboio para Przemysl. Famílias com crianças desesperam pelo embarque e maridos dividem-se: há quem vá tentar furar a lei marcial e quem fique para trás. Leia aqui o relato dos enviados especiais do Observador na Ucrânia.

O que aconteceu de madrugada?

Depois de os Estados Unidos terem dito que estão a postos para tirar o presidente ucraniano do país, Volodymyr Zelensky recusou a oferta. “A luta é aqui. Preciso de munição, não de uma boleia.” Horas antes, através de um vídeo, Zelensky avisou que a noite seria “terrível”. O Presidente também gravou um vídeo onde pede aos ucranianos que não acreditem em mentiras. “Estou aqui”, disse, garantindo que a Ucrânia não se vai render.

A madrugada foi de confrontos. Para além das ruas de Kiev, onde um prédio residencial foi atingido por um míssil, ouviram-se alertas de ataque aéreo em várias cidades como Lviv, Lutsk, Uman, Vinnytsia, Rivne, Kherson.

Também mísseis de cruzeiro foram lançados contra a Ucrânia a partir do Mar Negro, enquanto os ucranianos avisaramm que drones russos vigiam a costa do Mar Negro e o rio Danúbio. As autoridades ucranianas avançam que nenhuma cidade do país foi tomada durante a noite. Já a Rússia diz ter capturado a cidade de Melitopol e as aldeias de Bakhmutovka e Grechishkino,

O mais recente balanço das Forças Armadas aponta para mais de 3.500 soldados russos mortos e quase 200 feitos prisioneiros. Esta madrugada terá resultado em 14 aeronaves e 8 helicópteros abatidos, para além de 102 tanques. A Rússia não confirma estes números.

O Ministério da Defesa russo diz ter abatido "821 objetos da infraestrutura militar da Ucrânia", entre outros, 14 aeródromos militares, 19 postos de comando e centros de comunicação, 24 sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e Osa e 48 estações de radar. Terão sido abatidos sete aviões, sete helicópteros e nove veículos aéreos não tripulados, além de 87 tanques e outros veículos de combate blindados. A Ucrânia não confirma estes números.

Presidente norte-americano autoriza envio de 600 milhões de dólares para assistência militar à Ucrânia.

Um total de 27 nações, incluindo EUA e vários países europeus, concordaram em fornecer mais armas e material médico à Ucrânia.

Facebook impede publicidade de jornais russos, de forma a evitar que tenham ganhos financeiros através da plataforma.

Secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que cerca de 100 mil ucranianos já saíram do país.

“Rússia continua a ser um dos estados nucleares mais poderosos”, lembra Putin. Ao sugerir uma resposta nuclear, o Presidente russo colocou em jogo a possibilidade de que o atual conflito na Ucrânia possa eventualmente transformar-se num confronto atómico entre Rússia e EUA.

Um dos aliados da Rússia, Cazaquistão, rejeita enviar tropas para a Ucrânia.

O resumo do dia 2 da invasão russa da Ucrânia, pode ser encontrado num outro artigo, que pode consultar através deste link.