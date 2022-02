Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o segundo dia da invasão russa. O cenário de guerra agrava-se na Ucrânia, com cada vez mais relatos de explosões e com um balanço oficial de 137 mortes, entre militares e civis. Fica aqui um ponto da situação cronológico do segundo dia conflito, enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos, minuto a minuto, no nosso liveblog que pode encontrar neste link.

O que aconteceu de madrugada?

Sirenes e explosões têm sido ouvidos um pouco por todo o lado, em especial em Kiev, com as forças russas a cercar Kiev através do norte, sul e leste. Blindados russos terão sido parados na cidade de Ivankiv (80 km de Kiev), depois de os militares ucranianos terem explodido uma ponte para evitar a sua passagem. Em Lviv e Vinnytsia, as sirenes voltaram a tocar, enquanto ataques com mísseis atingiram um posto de fronteira no sudeste da Ucrânia na região de Zaporizhzhya . Também o Aeroporto Internacional de Rivne está sob ataque de mísseis. As forças russas tomaram controlo da central nuclear de Chernobyl , e terão danificado uma proteção que prevenia a fuga de radiação.

têm sido ouvidos um pouco por todo o lado, em especial em Kiev, com as forças russas a cercar através do norte, sul e leste. Blindados russos terão sido parados na cidade de Ivankiv (80 km de Kiev), depois de os militares ucranianos terem explodido uma ponte para evitar a sua passagem. Em as sirenes voltaram a tocar, enquanto ataques com mísseis atingiram um posto de fronteira no sudeste da Ucrânia na região de . Também o está sob ataque de mísseis. As forças russas tomaram controlo da central nuclear de , e terão danificado uma proteção que prevenia a fuga de radiação. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, escreveu sobre os “horríveis ataques com foguetes russos em Kiev” na sua conta oficial de Twitter. “Parem Putin. Isolem a Rússia. Cortem todos os laços. Expulsem a Rússia de todo o lado.”

Continuam a ser muitas as condenações da comunidade internacional, assim como o aumento de sanções à Rússia. Ursula von der Leyen garante que o país vai ser castigado pelo ataque atroz: “O Presidente Putin quis trazer a guerra de volta à Europa”, disse a presidente da Comissão Europeia. Joe Biden, presidente dos EUA, disse que “os próximos dias, semanas e meses vão ser duros”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Enquanto a Rússia é sancionada, a Ucrânia recebe ajuda. As Nações Unidas destinam quase 18 milhões de euros para operações humanitárias no país, enquanto a UE anuncia “ajuda económica sem precedentes” de 1.200 milhões de euros. Já Polónia abre 9 centros para refugiados ucranianos e vai receber “tantos quantos houver em nossas fronteiras”, diz o ministro do Interior da Polónia, Mariusz Kaminski. Muitos ucranianos passam a noite no metro.

O Grupo de hackers Anonymous declarou “ciberguerra contra o governo russo”

declarou “ciberguerra contra o governo russo” Se do lado da Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky revelou a morte de 137 ucranianos, soldados e civis, dados do primeiro dia de invasão, na Rússia não se dá conta de quaisquer baixas. A mais recente atualização do site do Ministério da Defesa da Rússia dava conta de ter desativado 83 instalações militares terrestres e abatido duas das suas aeronaves SU-27, duas aeronaves Su-24, um helicóptero e quatro drones Bayraktar TB-2.

A Ucrânia anunciou as perdas infligidas ao adversário: 6 helicópteros, mais de 30 tanques e 130 veículos armados. A perda de pessoal inimigo é de aproximadamente 800 pessoas , disse o Ministério da Defesa, sem especificar se são mortes ou prisioneiros de guerra.

, disse o Ministério da Defesa, sem especificar se são mortes ou prisioneiros de guerra. O Presidente ucraniano disse estar “sozinho” frente ao exército russo, sinalizando que o Ocidente não está disposto a lutar ao lado da Ucrânia. Referiu também que é considerado um “alvo” a abater pela Rússia. Volodymyr Zelensky impôs a lei marcial — homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair da Ucrânia.

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, admitiu a “possibilidade” de a Rússia invadir outros países além da Ucrânia.

Bolsonaro desautoriza o seu vice-presidente, que criticou a invasão russa.

Casa Branca tem “informações credíveis” de que existem reféns na central nuclear de Chernobyl, tendo exigido a sua libertação.

Mais de 1700 pessoas detidas na Rússia por manifestações contra invasão.

O resumo de ontem, dia em que Putin ordenou a invasão da Ucrânia, pode ser encontrado num outro artigo, que pode consultar através deste link.