Ucrânia quer aderir à UE. Quais são os perigos e resistências?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O debate é antigo e a vontade não é recente, mas reforça-se em tempo de guerra. Este sábado, depois de ter conversado com o presidente francês, Emmanuel Macron, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Ucrânia recorreu ao Twitter para defender: “É um momento crucial para encerrar de uma vez por todas uma discussão de longa data e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia (UE).”

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Posteriormente, num vídeo publicado online na mesma manhã, Volodymyr Zelensky insistiria dizendo que os ucranianos “ganharam o direito” de pertencer à UE.

Ninguém sabe, para já, se desta vez e dadas as circunstâncias — depois de o país ter sido invadido pela Rússia — a Ucrânia terá finalmente os Estados-membros da União Europeia dispostos a acolher o país na sua casa comum. Seria uma mudança de posição de uma UE que tem, ao longo dos últimos anos, expressado múltiplas reticências à entrada da Ucrânia na União Europeia: não apenas, mas em grande parte pelos receios de retaliação do Presidente russo, Vladimir Putin.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A posição contundente (repetida em duas intervenções distintas) do presidente ucraniano relativamente à adesão à União Europeia surge dois dias depois de 116 personalidades terem pedido o mesmo numa carta aberta publicada no jornal francês Le Monde. O título do texto de opinião, aliás, era claro: “É altura de reconhecer oficialmente a Ucrânia como um Estado candidato à União Europeia”.

O que é necessário para um país entrar na UE?

De acordo com o tratado 49 da União Europeia, qualquer Estado europeu que “respeite os princípios nos quais a União Europeia se baseia” pode “candidatar-se a ser membro” da UE. Há, no entanto, exigências mais concretas. O país que se candidatar tem de ter “instituições que garantam a democracia, o primado da lei, os direitos humanos, a salvaguarda de proteção e respeito das minorias, uma economia de mercado funcional e capacidade para lidar com a pressão competitiva e as forças de mercado que existem na União Europeia”.

O processo é sempre longo e demorado: primeiro, os Estados-membros têm de considerar um candidato “elegível” para a adesão e só mais tarde pode ser tomada uma decisão, que tem de ser consensual para a UE vir a ganhar um novo membro.