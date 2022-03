Lyudmila Pavlichenko: a maior franco-atiradora da Segunda Guerra Mundial era ucraniana

Tendo-se mudado para Kiev com a família, Lyudmila conciliou a vida académica com o trabalho num fábrica. A sua destreza exímia com as armas de fogo começou na Associação Desportiva Paramilitar Osoaviajim. Em 1941, quando Adolf Hitler iniciou a Operação Barbarossa — que previa a conquista da União Soviética pelas Potências do Eixo — Lyudmila Pavlichenko, com 24 anos, estudava História na Universidade Estatal de Kiev, onde iniciou os estudos em 1937, segundo a revista Smithsonian.

Embora na época ainda não fosse permitido às mulheres da União Soviética alistarem-se diretamente nos quadros do exército, Lyudmila, que tinha já várias medalhas de torneios regionais de tiro, passou nos testes militares para a posição de franco-atiradora.

Entrei no exército quando as mulheres ainda não eram aceites. Tive a opção de ser uma enfermeira, mas recusei”, afirmou a franco-atiradora ucraniana no seu livro de memórias.

As vidas ceifadas pela “Lady Morte”

A participação ativa de Lyudmila Pavlichenko na guerra começou na Batalha de Odessa (1941). Por esta altura, as tropas romenas, do lado do Eixo, cercaram durante vários meses a região do sul da Ucrânia. No livro “Heroínas da União Soviética”, Henry Sakaida explica que Lyudmila entrou em combate ao lado da 25.ª Divisão de Infantaria do exército, em agosto de 1941, já como franco-atiradora.

Perto da cidade de Balyayevka (a cerca de 50 quilómetros de Odessa), Lyudmila Pavlichenko matou 187 soldados nazis ao longo de 75 dias, sofrendo dois traumatismos cranianos e uma lesão menor, conta o The Sun.