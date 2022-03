Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O caos que se vive na Ucrânia e nos países vizinhos pode ser uma oportunidade para o crime organizado. O alerta é da Europol, que esta sexta-feira emitiu um comunicado a anunciar que está a fornecer apoio com postos de controlo de segurança secundários nas fronteiras externas da União Europeia, para evitar a entrada de criminosos ou de produtos ilegais

O conflito cria oportunidades para o crime organizado florescer e faz crescer a ameaça que os grupos criminosos podem representar para a segurança interna”, lê-se no comunicado.

O objetivo da presença da Europol em postos de controlo de segurança secundários é “identificar criminosos e terroristas que tentam entrar na UE” e recolher informação para detetar casos de “auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos”. A Europol está também a disponibilizar “análise de dados” e uma “plataforma segura para o intercâmbio de informações com a Europol, os intervenientes operacionais no terreno e com outros Estados-membros e agências parceiras”.

Esta semana, a diretora-executiva da Europol, Catherine De Bolle, esteve na Polónia para se encontrar com os responsáveis pelas autoridades polacas “para discutir a melhor forma de as apoiar”. Na mesma ocasião, Catherine De Bolle reuniu-se também com o Diretor Executivo da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), Fabrice Leggeri, “para debater a cooperação operacional entre as duas agências, em particular na luta contra o tráfico de migrantes e o tráfico de seres humanos”.