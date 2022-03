“Wali” é o mais mortífero franco-atirador canadiano e, pela defesa de uma bandeira estrangeira, está já na Ucrânia. Porquê? “Eu quero ajudá-los. É tão simples quanto isso”, sublinhou à CBS News. “Há pessoas aqui a ser bombardeadas só porque querem ser europeus e não russos”.

“Wali” é uma lenda entre os snipers, daí a imprensa internacional destacar a sua decisão de combater contra as tropas russas. Em média um franco-atirador mata sete homens por dia e, na linha da frente, pode chegar aos dez. O canadiano ultrapassa estes números, já que consegue provocar 40 mortes por dia. Detém, além disso, o recorde de morte a maior alcance: 3.540 metros de distância.

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.

The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq

He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)

