A NATO pode reconsiderar a sua decisão e intervir no conflito na Ucrânia, caso a Rússia use armas químicas. As declarações são do presidente polaco em entrevista à BBC, nesta manhã de domingo.

Questionado sobre se acredita que a Rússia possa usar armas químicas, Andrzej Duda foi claro: “É algo que o mundo não vê, nesta escala, desde a segunda Guerra Mundial. Se me pergunta se Putin é capaz de usar armas químicas, eu acho que Putin pode usar qualquer coisa neste momento, especialmente quando se encontra numa situação complicada.”

O presidente polaco considerou que Putin “politicamente já perdeu esta guerra e, militarmente, não está a ganhá-la”.

Sobre a intervenção da NATO, se se verificar o uso de armas químicas por parte dos russos, Duda considerou o cenário possível. “Todos esperamos que ele não se atreva a fazê-lo, mas se usar armas de destruição em massa, isso será um ponto de viragem para tudo.”

Nessa altura, Duda acredita que os países da NATO teriam de reavaliar a sua posição. “Teriam de sentar-se à mesa e pensar seriamente sobre o que fazer, porque, nessa altura, começar a ser perigoso não apenas para a Europa, mas para todo o mundo.”