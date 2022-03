Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O empresário Elon Musk, fundador da SpaceX e presidente executivo da Tesla, desafiou o Presidente russo Vladimir Putin para um combate a dois.

Através das redes sociais, Elon Musk escreveu: “Venho por este meio desafiar Vladimir Putin para um combate um contra um. Em jogo, a Ucrânia“. Num tweet posterior, em que identificou a conta oficial do Kremlin, insistiu, recorrendo a uma pergunta: “Aceitam esta luta?”

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

O desafio foi lançado por Elon Musk depois de uma série de tweets caricatos do empresário, publicados nas horas anteriores. Perto de quatro horas antes do desafio, Musk publicou uma fotografia aparentemente satirizando a onda solidária com a Ucrânia: na imagem estava um desenho de um rosto e a inscrição “apoio a cena atual”, com uma bandeira da Ucrânia e imagens que aparentemente aludem ao movimento LGBTQ+.

Uma hora depois deste último tweet, Musk publicou uma fotografia com a personagem Pablo Escobar na série Narcos e com a seguinte legenda: “Netflix à espera que a guerra acabe para fazer um filme sobre como um tipo ucraniano negro se apaixona por um soldado russo transgénero”.