Fundada a 29 de julho de 1972, a Cervejaria Galiza era um dos ícones gastronómicos da cidade Porto, tendo ficado famosa pelas francesinhas e pelo marisco, mas também pela possibilidade de comer ao balcão e por um atendimento próximo e genuíno. No início de novembro de 2019, os 33 funcionários da histórica casa portuense foram surpreendidos com uma tentativa de encerramento coercivo das instalações pela gestora da empresa, que tinha dúvidas avultadas ao Fisco e à Segurança Social, bem como pagamentos de subsídios atrasados.

Durante vários meses os trabalhadores asseguraram a gestão do espaço, passando inclusive as noites do Natal e da passagem de ano no restaurante em diferentes turnos, e marcando presença em várias sessões no Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia e em reuniões com o Ministério do Trabalho ou o Sindicato de Hotelaria do Norte.

O processo de insolvência acabou por acontecer em julho de 2020 e a Galiza fechou definitivamente as portas um mês depois. A luta dos trabalhadores gerou uma onde de solidariedade, a cervejaria recebeu visitas de várias personalidades e políticos, incluindo o Presidente da República e presidente da Câmara Municipal do Porto.

Em abril a cervejaria irá reabrir as portas ao público com um novo nome, uma nova equipa e a mesma oferta. “Passará a chamar-se ‘Nova Galiza’, terá na mesma as famosas francesinhas, sendo que o marisco só iremos incluir na carta no verão, quando celebrarmos os 50 anos da casa”, revela ao Observador Rita Mendes, responsável pela consultoria do projeto.

A equipa de funcionários será “completamente nova” e ao balcão o número de lugares irá duplicar. “Ao todo teremos cerca de 120 lugares sentados”, adianta Rita Mendes, sem revelar os detalhes do negócio da mítica cervejaria portuense.