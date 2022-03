Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Glovo, uma empresa tecnológica catalã de entrega de vários produtos, anunciou esta terça-feira que comprou a Kitch, uma startup portuguesa que gere cozinhas centrais — apelidadas de “cozinhas virtuais” — para que os restaurantes possam enviar comida ao domicílio. Em comunicado, a Glovo diz que a Kitch, que foi fundada por Rui Bento e Nuno Rodrigues, antigos diretor-geral e diretor de operações da Uber para o sul da Europa, unirá “forças com a espanhola WinDelivery”, empresa que foi também comprada pela tecnológica.

De acordo com a Glovo, “à semelhança das recentes aquisições do Mercadão e Lola Market [feitas em 2021], a equipa da Kitch vai trabalhar em conjunto com a Glovo para levar a sua tecnologia para os 25 países onde a Glovo já opera, a começar por Itália e Geórgia”. Além disso, a empresa tecnológica espanhola avança que o projeto vai continuar a ser liderado por Rui Bento e Nuno Rodrigues e que “a equipa permanecerá sediada em Portugal”.

Com esta operação, a Glovo quer oferecer aos seus parceiros todos os produtos e serviços de que possam necessitar, personalizando e melhorando a sua experiência de delivery“, diz a Glovo.

Com esta aquisição, a Glovo, que no final de 2021 foi adquirida pela empresa alemã Delivery Hero, diz que “prevê contratar cerca de 50 pessoas até ao final de junho” para a Kitch. A tecnológica catalã adianta ainda que “os restaurantes terão acesso a novas soluções tecnológicas, que poderão adotar de acordo com as suas necessidades, quer seja impulsionar as entregas em plataformas ou lançar o seu próprio site com entregas integradas, e potenciar a sua marca”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Kitch foi criada em março de 2020. Inicialmente, o modelo de negócio consistia num sistema de “cozinhas virtuais” para entrega de refeições ao domicílio a partir de três “hubs” nos quais os cozinheiros podem preparar de forma mais eficiente refeições para serem levadas a domicilio. Mais tarde, a startup passou a disponibilizar o Kitch Tech, uma plataforma para os restaurantes que não quiserem depender apenas (ou de todo) de aplicações como a Uber Eats ou a Glovo.

À semelhança do que fez em setembro de 2021, quando anunciou a compra do Mercadão e do Lola Market, a Glovo não avançou valores desta operação.