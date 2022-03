Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três cosmonautas russos chegaram à Estação Espacial Internacional, na sexta-feira à noite, com fatos azuis e amarelos, as cores da bandeira da Ucrânia. Questionados sobre o assunto, os cosmonautas não disseram se a escolha teve por detrás alguma mensagem subliminar e avançaram com outra explicação: “Tínhamos acumulado muito material amarelo”.

Oleg Artemyev, Denis Matveyev e Sergey Korsakov, da empresa espacial russa Roscosmos, foram os primeiros cosmonautas a regressar à estação espacial desde o início da guerra na Ucrânia, depois de terem descolado da base de lançamento de Baikonur, no Cazaquistão, na sexta-feira pelas 21h00 (hora local). A chegada à estação aconteceu pouco mais de três horas depois. A bordo estavam já dois russos, quatro norte-americanos e um alemão.

Astronautas ou cosmonautas? São duas formas de designar a mesma profissão em locais distintos do mundo. Cosmonauta é o termo usado para designar os profissionais treinados para as viagens espaciais certificados pela agência espacial russa; enquanto os astronautas são treinados e certificados pela norte-americana NASA, a europeia ESA, a canadiana CSA ou a japonesa JAXA. No fundo, o que os distingue é a filosofia operacional: enquanto os primeiros são, literalmente, os "navegadores do universo", os segundos são os "navegadores das estrelas". A distinta designação surgiu durante a guerra fria e a corrida espacial. Há ainda os taikonautas, treinados pela Administração Espacial Nacional da China.

Os cosmonautas levavam vestidos fatos amarelos — a cor dominante — com pormenores azuis, assim como as cores da bandeira da Rússia (azul, branco e vermelho). No telefonema com a família, Oleg Artemyev foi questionado sobre os fatos, mas não referiu se havia alguma mensagem subjacente à escolha das cores. Disse, porém, que cada tripulante escolheu o seu fato e que o amarelo foi selecionado porque “tínhamos acumulado muito material amarelo”. “Chegou a nossa vez de escolher uma cor, mas, na realidade, tínhamos acumulado muito material amarelo, pelo que precisávamos de o utilizar. (…) Foi por isso que tivemos de usar amarelo”, indicou.

Não é, portanto, certo se houve intenção de passar alguma mensagem ou se a escolha das cores foi apenas uma coincidência. Até porque a relação entre a Roscosmos e os EUA, aliados da Ucrânia, tem andado tremida. O diretor da empresa, Dmitry Rogozin, avisou recentemente que os EUA iriam ter de usar “vassouras” para viajarem para o espaço, depois de a Rússia ter anunciado que iria deixar de fornecer motores de foguetões às empresas norte-americanas.