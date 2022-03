Gordon Brown e John Major estão entre os assinantes de uma petição que pede a criação de um tribunal internacional semelhante ao de Nuremberga para investigar Vladimir Putin e todos os que ajudaram a planear a invasão da Ucrânia.

A petição lançada online a 14 de março pretende reunir duas mil assinaturas, um apoio público “massivo” ao apelo lançado pelo ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, um dia após o início da invasão. Este sábado à tarde, contava com mais de 795 mil assinaturas, um número que continuava a crescer minuto a minuto.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022