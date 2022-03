A Cruz Vermelha continua sem acesso à cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelo exército russo e principal centro da guerra nos últimos dias, disse esta segunda-feira o presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha, Francesco Rocca, após visitar a Ucrânia.

Numa declaração emitida virtualmente a partir da localidade romena de Siret, na fronteira com a Ucrânia, Rocca afirmou que nem a Cruz Vermelha, nem o Comité Internacional da Cruz Vermelha podem efetuar a retirada de civis ou levar ajuda humanitária à cidade sitiada.

“Centenas de milhares de pessoas continuam ali sem eletricidade, nem água”, afirmou Rocca, que visitou por estes dias a sede ucraniana da Cruz Vermelha (transferida de Kiev para Vínnytsia, por causa da guerra, uma cidade situada também perto da fronteira com a Roménia) para supervisionar o funcionamento da ajuda humanitária ao país.

À exceção de Mariupol, “noutras partes da Ucrânia a chegada da ajuda melhorou”, indicou numa mensagem no Twitter o responsável da Cruz Vermelha, indicando que as 200 agências locais da organização na Ucrânia continuam a trabalhar de forma dedicada para acudir aos mais necessitados.

Inspired by the @RedCrossUkraine commitment to humanity and by their stories.

Everyone is affected by the conflict, but still working around the clock to save lives.

Needs in #Ukraine are growing: we @ifrc will strengthen our support inside and outside the country. pic.twitter.com/jl8r4xkDQ7

— Francesco Rocca (@Francescorocca) March 21, 2022