Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas este sábado na sequência de um ataque russo com dois mísseis contra a cidade ucraniana de Lviv, o primeiro ataque de grandes dimensões contra aquela cidade da região ocidental da Ucrânia — e que ganha relevância particular num momento em que o Presidente norte-americano, Joe Biden, continua a sua visita na Polónia.

O presidente da câmara municipal de Lviv, Andriy Sadovyi, já deu informações sobre o ataque, revelando que a ofensiva russa atingiu um edifício industrial utilizado para armazenar combustível. “Infraestruturas habitáveis” — isto é, pontos residenciais — “não foram visados e não tiveram danos”, acrescentou o autarca. Também nos arredores de Lviv houve uma explosão, devido a um ataque com um rocket russo.

⚡⚡Lviv, as a result of the shelling, one of the industrial facilities burns. It is fuel storage. Habitable infrastructure was not injured.

All emergency services are working on the location. Please stay in the shelters until the air alarm goes off.

