O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou insistentemente este sábado que o artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, o documento fundador da NATO, é “um compromisso sagrado” para os Estados Unidos — e garantiu que os países da aliança atlântica vão permanecer unidos na resistência contra a Rússia, ao contrário do que queria Vladimir Putin.

“Creio que Vladimir Putin estava a contar dividir a NATO, separar o flanco leste do Ocidente, ser capaz de separar as nações com base na história passada“, disse Biden nas declarações iniciais da sua reunião com o Presidente polaco, Andrzej Duda. “No fim de contas, ele não o vai fazer.”

Joe Biden continua este sábado na Polónia, na fase final da sua atual viagem ao continente europeu a propósito da guerra na Ucrânia. Depois de, na semana passada, ter estado em Bruxelas para as cimeiras da NATO, G7 e Conselho Europeu, Biden seguiu para a Polónia, onde visitou soldados norte-americanos mobilizados naquele país do leste europeu. O Presidente norte-americano reuniu-se também com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Ucrânia, que se deslocaram a Varsóvia para encontros com os homólogos norte-americanos, antes de seguir para o palácio presidencial da capital polaca, para o encontro com o Presidente Andrzej Duda.

“Os EUA consideram o artigo 5.º como um compromisso sagrado”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos, referindo-se ao artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que define a NATO como uma aliança de “defesa coletiva” e determina que “um ataque contra um dos aliados é considerado como um ataque contra todos os aliados“.

Joe Biden garantiu que um ataque contra algum país da NATO vai merecer a defesa de “todos os membros da NATO” — uma mensagem particularmente necessária na Polónia, país vizinho da Ucrânia e um dos mais vulneráveis a um possível alargamento da guerra lançada pela Rússia contra aquele país.

“A NATO fica sempre, absolutamente, unida. Sem divisões nos nossos pontos de vista. Tudo o que fazemos, fazemos em uníssono“, afirmou Biden, reiterando várias vezes que o artigo 5.º é “uma obrigação sagrada”.