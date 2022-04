Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É nas ruas de Munique, próximo do local onde se situa a delegação europeia dos norte-americanos da Argo AI, especialistas em inteligência artificial, que o Grupo Volkswagen está a desenvolver o seu sistema de condução autónoma. O veículo escolhido para alojar o imenso equipamento, com grandes necessidades de energia, foi o ID.Buzz, que circula na via pública com um condutor sempre pronto a assumir o volante, caso algo não funcione de acordo com as expectativas. E Herbert Diess, o CEO do grupo alemão, assistiu a tudo em primeira mão.

Os veículos autónomos sem condutor são algo que, segundo os estudos, a maioria dos condutores não deseja, mas em que todos os fabricantes apostam, investindo quantidades avultadas de dinheiro, arrastando consigo parceiros tecnológicos especializados em equipamentos e sistemas necessários para que tudo funcione na perfeição. O objectivo desta tecnologia é tornar as deslocações menos exigentes para o condutor, que assim pode ler ou descansar, mas igualmente mais seguras, uma vez que, confiada a condução ao computador, acabam os erros, as distracções, a sonolência ou os efeitos do álcool ou drogas.

As soluções de transporte de pessoas e carga onde a VW está a pensar utilizar veículos autónomos como o ID.Buzz AD 7 fotos

Herbert Diess teve a ocasião de constatar o actual estágio de evolução do sistema de condução autónoma de Nível 3 e 4 da Volkswagen, desenvolvido com a ajuda da Argo AI. É relativamente fácil desenvolver um sistema autónomo capaz de funcionar em auto-estrada, mas já o mesmo não acontece nas cidades com trânsito intenso, como Munique, onde além dos outros veículos, abundam peões e ciclistas capazes de surpreender até o computador mais capaz.

O sistema de condução sem condutor alemão, instalado como protótipo num ID.Buzz, recorre a 5 LiDAR, 11 radares e 14 câmaras, criando três níveis de informação para alimentar com dados o sistema da Argo AI que verdadeiramente vai conduzir o veículo e evitar as ratoeiras e acidentes. É claro que o veículo definitivo deverá reduzir consideravelmente a quantidade de equipamento a bordo, devido a custos e peso, mas será sempre equipamento pesado e caro.

A Volkswagen conta lançar no mercado em 2025 o ID.Buzz AD, de autonomous driving, tanto mais que conta com este modelo para alimentar a sua frota destinada ao ride-sharing e ao ride-pooling, as versões mais acessíveis para deslocações urbanas em carro partilhado.