A taxa de inflação na zona euro terá acelerado para 7,5% em abril, segundo a estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta sexta-feira. O valor, inédito na união monetária, representa uma subida ligeira face aos 7,4% registados em março.

Os preços da energia continuam a ser o motor da subida da inflação na zona euro. Em abril terão disparado 38% em termos homólogos, o que é, ainda assim, uma desaceleração face aos 44% registados em março.

Já a rubrica que inclui os preços dos bens alimentares aumentou 6,4% em abril, contra os 5% registados em março. Os bens industriais não energéticos aumentaram 3,8%, mais do que os 3,4% de março, enquanto os serviços aceleraram 3,3%, o que denota também um aumento em relação aos 2,7% do mês anterior.

A estimativa do Eurostat para Portugal aponta para uma taxa de inflação homóloga harmonizada (IHPC) de 7,4%, um número que condiz com as previsões divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que também aponta para 7,4%.

Segundo a análise do Eurostat, só França, Irlanda, Itália, Malta, Áustria e Finlândia registaram uma inflação mais baixa em abril do que Portugal. Os valores mais elevados estão na Estónia (19%) e na Lituânia (16,6%). Espanha registou em abril uma taxa de 8,3% e a Alemanha de 7,8%.