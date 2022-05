Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea (AFRL) norte-americana testou um novo míssil inteligente e de baixo custo que afundou um navio no Golfo do México no dia 28 de abril.

Um míssil GBU-31 JDAM modificado e a pesar duas toneladas foi disparado de um caça F-15E Strike Eagle, tendo afundado uma embarcação totalmente numa questão de segundos. Este teste fez parte do programa Quicksink, da AFRL, cujo objetivo é desenvolver novas armas capazes de neutralizar embarcações marítimas.

O JDAM, sigla em inglês para Munição de Ataque Direto Conjunto, é um sistema que permite converter bombas não guiadas em munições de precisão direcionadas, conta o The Guardian.

O vídeo da destruição da embarcação marítima foi transmitido em direto e encontra-se nas redes sociais.

Ao The Defense Post, o major Andrew Swanson explicou que o ataque a navios de guerra tem sido levado a cabo maioritariamente por torpedos, mas que estes só conseguem ser usados através de um número reduzido de embarcações navais.