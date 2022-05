Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um inquérito feito pelo Instituto Superior Técnico aos seus alunos revelou casos de assédio, moral e sexual, noticia a revista Sábado. O objetivo era fazer um levantamento sobre a saúde mental dos seus alunos, mas incluiu pela primeira vez perguntas sobre a exposição a formas assédio.

O inquérito foi feito online em julho de 2021, mas foi respondido por apenas 20% dos estudantes da faculdade, ou seja, houve 1.897 respostas entre 11 mil alunos. Mais de trezentos alunos disseram que foram alvo de assédio moral e quase 100 a confessaram ter sido vítimas de assédio sexual. À revista, alunos de diferentes níveis de ensino daquela instituição, afirmaram acreditar que o número de casos de assédio moral será muito superior ao apresentado.

Quanto à saúde mental, 322 pessoas disseram estar no nível mais alto de risco, altura em que a Ordem dos Psicólogos encaminha para o aconselhamento no SNS24. O curso de Engenharia Física, é um dos que tem o número mais elevado.

Há mais números que refletem as consequências destas situações, como por exemplo, haver quatro em cada 10 alunos que desiste do curso.

A iniciativa deste inquérito começou em março do ano passado e, além de um questionário-padrão da Ordem dos Psicólogos, foram feitas pela primeira vez perguntas diretas sobre assédio moral e sexual.

As conclusões foram apresentadas em outubro em reunião do Conselho Pedagógico, com representantes dos professores e dos alunos. À Sábado, o presidente da faculdade, Rogério Colaço, disse “O IST, sendo uma instituição de grandes dimensões como é, é um espelho da sociedade onde se insere”. O Conselho Pedagógico pediu um estudo mais aprofundado sobre as questões de assédio levantadas já no início do ano, mas ainda não teve seguimento.

Na quarta-feira o Gabinete da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior revelou não ter recebido queixas de assédio moral ou sexual das universidades depois das recentes notícias da Faculdade de Direito de Lisboa e voltou a assegurar que eventuais denúncias serão remetidas à inspeção-geral.