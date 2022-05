Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi detetado no Reino Unido um caso raro de varíola dos macacos, anunciou a Agência de Segurança de Saúde do país. Sem revelar tratar-se um homem ou uma mulher, revela-se que o paciente tinha viajado recentemente para o Reino Unido vindo da Nigéria.

A varíola dos macacos é causada por um vírus que, segundo a Agência de Segurança de Saúde, não se transmite facilmente. “A infeção pode transmitir-se quando alguém está em contacto próximo com uma pessoa infetada, contudo, existe um risco baixo de transmissão para a população geral“. A mesma agência afirma, contudo, que casos de doença grave podem ocorrer em alguns indivíduos.

Segundo a informação adiantada no sábado, o paciente encontra-se no Hospital de St Thomas’, em Londres, onde está a receber tratamento, e o serviço nacional de saúde britânico está a acompanhar as pessoas que possam representar contactos de proximidade.

Os sintomas inicias da varíola dos macacos são febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e exaustão.

Em 2003, de acordo com a CNN, 47 pessoas foram identificadas com esta variante da varíola nos Estados Unidos da América. Já em 2018, um surto de menores dimensões foi identificado no Reino Unido.