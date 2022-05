A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares garantiu esta terça-feira que será investigado “até às últimas consequências” o processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, se houver confirmação de tratamento “negligente e intolerável” por parte do município.

Uma andorinha não faz a primavera e se vier a público, e se vier a ser confirmado, aquilo que foi o tratamento, que eu diria, negligente e intolerável por parte de um município, vai ser investigado até às últimas consequências”, disse Ana Catarina Mendes, durante uma audição no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, respondendo às questões colocadas pela deputada social-democrata Catarina Rocha Ferreira sobre o processo de acolhimento de refugiados em Setúbal.