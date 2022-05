Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma tradição anual. O Presidente russo costuma participar num torneio de hóquei no gelo, que acontece normalmente em maio. Em 2021, por exemplo, a equipa que Vladimir Putin integrava (usava sempre o número 11) conseguiu ganhar a partida por 13-9. Um ano depois, o chefe de Estado da Rússia não marcou presença na competição — e essa decisão veio aumentar os rumores sobre o estado de saúde.

A Liga Noturna de Hóquei no Gelo, que se realiza em Sochi, foi uma iniciativa criada pelo próprio Vladimir Putin em 2011. Esta foi a primeira vez que o Presidente não esteve presente no torneio e a segunda que não jogou — em 2013, também não fez parte de qualquer equipa por problemas de saúde.

Apesar de não ter estado presente na edição deste ano, o Presidente russo não quis deixar de prestar homenagem ao evento, tendo gravado um vídeo para o efeito, no qual deixou uma curta mensagem de boas-vindas: “Desejo-vos boa sorte para as vossas batalhas no gelo e que corra tudo pelo melhor. Que ganhe o melhor”.

“O torneio é único, uma vez que reúne fãs de hóquei de diferentes gerações — veteranos do desporto e jogadores iniciantes que decidiram criar a sua própria equipa para alcançar o sucesso e testar a sua força do caráter”, afirmou Vladimir Putin.

À ausência invulgar do líder russo, que desde a invasão à Ucrânia tem sido raras vezes visto em público, junta-se o vídeo que foi transmitido neste torneio. De acordo com o New York Post, o chefe de Estado russo apresentava manchas negras na cara, que se depreende que tenham sido cobertas com maquilhagem.

Vladimir Putin sempre se orgulhou da sua forma física, apesar de ter quase 70 anos. De acordo com a Agência TASS, era considerado o “Presidente mais rápido do mundo”, praticando vários desportos como judo, hóquei e automobilismo. No final de 2021, numa partida de hóquei que jogou contra o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, o chefe de Estado russo chegou a marcar sete golos.

O porta-voz do Kremlin, Dmytro Peskov, já tinha anunciado, a semana passada, que Vladimir Putin não participaria no torneio de hóquei no gelo, não dando qualquer justificação para a ausência do Presidente russo.