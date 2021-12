Um dia no bairro sul-africano onde Rendeiro viveu e foi detido: "Havia carros da polícia por todo o lado, nunca vimos nada assim"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Só passados uns dias Rachel e o marido perceberam o que os arrancou do sono, na madrugada de sábado, 11 de dezembro. “Havia carros da polícia por todo o lado! Fecharam as ruas todas aqui à volta, andavam para a frente e para trás, eram imensos. Nunca tínhamos assistido a nada assim por aqui”, conta ao Observador à porta de sua casa, a pouquíssimos metros da rampa que dá acesso ao portão do Forest Manor Guest House, o local onde João Rendeiro foi detido há uma semana, pondo fim a uma fuga às autoridades portuguesas que durou três meses. “Eu via-os passar e só me perguntava: para onde é que eles vão?!” Da porta da sua casa, no exclusivo bairro de La Lucia, em Durban, África do Sul, Rachel (nome fictício) tem vista desimpedida para a entrada da mansão onde o antigo banqueiro esteve escondido nas últimas semanas. Mas a ação acontecia noutro ponto.

Naquela manhã, enquanto a operação policial decorria, a mulher ainda teve tempo de trocar de roupa, pegar no carro e sair para umas compras de última hora, antes de acabar de preparar as malas para uns dias de férias. Foi essa breve viagem que lhe permitiu ver mais de perto tudo aquilo que estava a acontecer: carros da polícia estrategicamente espalhados por várias ruas do bairro, estradas fechadas e muitos, mesmo muitos agentes na rua. Não sabe ao certo quantos eram, não os contou. Mas os moradores daquele bairro — pouco acostumados a grandes agitações — não ficaram indiferentes à forma como a polícia de Durban se mobilizou em peso para cumprir o mandado da Interpol e garantir que João Rendeiro não voltava a escapar.

Além de um homem derrotado, a fotografia que fixou o momento da detenção do antigo presidente do BPP mostra que Rendeiro foi apanhado desprevenido, ainda de pijama cinzento quando a polícia chegou ao primeiro andar e entrou pelo quarto em que estava instalado. Se, minutos antes, lhe tivesse ocorrido espreitar pela janela — com vista para a Seafern Crest, a rua nas traseiras da mansão onde se isolou nas últimas semanas —, o antigo banqueiro poderia ter assistido ao desenrolar da operação que pôs fim à sua fuga e que culminou com a sua detenção. “Eles não pararam os carros na parte da frente da vivenda. Num primeiro momento, foram diretos às traseiras da casa”, recorda Rachel. Depois de entrar na guest house, a polícia sul-africana ainda deu tempo a Rendeiro para que fizesse a barba e trocasse de roupa antes de ser conduzido à esquadra de Durban North. Rachel já não chegou a vê-lo naquela manhã.