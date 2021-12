Cerca eletrificada, câmaras de vigilância e botão de emergência na cabeceira. O forte onde João Rendeiro viveu os últimos dias de liberdade

No tempo que passou no luxuoso Forest Manor Guest House, o ex-banqueiro usou sempre o nome próprio. “João”. É assim que os empregados o conhecem por ali — mesmo que o seu rosto aparecesse com insistência nas televisões e jornais portugueses, a 12 mil quilómetros de Lisboa, o antigo homem forte do Banco Privado Português parecia não antever que pudesse ser detetado pelas autoridades sul-africanas. Estava demasiado longe. Mas mantinha alguns cuidados. Para telefonar a amigos ou à mulher — em prisão domiciliária em Portugal —, usava complexos sistemas de encriptação de comunicações. O que não foi suficiente.

Na manhã do último sábado, 11 de dezembro, por volta das 5 horas da manhã, os elementos dos South African Polica Services — os SAPS, polícia do país — entraram pela mansão do exclusivo bairro de La Lucia. Para chegar ao quarto de Rendeiro, passaram a sala do gerente, a primeira à direita, e subiram a escada em caracol que conduz ao primeiro andar; já no piso superior, seguiram, percorreram os quatro metros até chegar à porta branca com a placa “Forest Mahogany”.

Nem teriam precisado de bater à porta para aceder ao quarto, um contrassenso naquele forte à prova de intrusos. Apesar dos botões de “segurança” instalados no interior e que deveriam permitir um desbloqueio rápido da porta, a verdade é que o quarto não pode ser trancado a partir do interior. Não há chave, não há sistema de defesa para entrar no esconderijo mais restrito do antigo banqueiro português, que acaba de ver recusado o pedido de libertação com caução. Rendeiro vai esperar que as autoridades judiciais sul-africanas avaliem o pedido de extradição de Portugal na prisão de Westville, um complexo prisional a menos de 30 quilómetros de distância dali, sub-dimensionada para os milhares de presos que cumprem ali pena. Um complexo onde se repetem as notícias de esfaqueamentos (entre reclusos e contra guardas prisionais), onde a corrupção é a regra básica para a sobrevivência diária e onde as mais básicas condições básicas de higiene e o acesso a cuidados de saúde simplesmente não existem.