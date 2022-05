O Presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, demonstrou-se esta terça-feira confiante, durante uma visita oficial à Suécia, de que as objeções turcas à adesão de ambos os países nórdicos à NATO se resolverão através do diálogo.

As declarações que a Turquia tem feito nos últimos dias têm mudado rapidamente e são cada vez mais duras, mas estou seguro que através de uma conversa construtiva vamos resolver esta situação”, afirmou Niinistö no discurso que fez no parlamento sueco.