Investigadores norte-americanos descobriram um túnel de contrabando que passa por debaixo da fronteira entre os Estados Unidos da América (EUA) e o México. Com o comprimento de cinco campos de futebol, como revela a Sky News, estava ainda apetrechado com uma via férrea, sistemas de ventilação e eletricidade — só há dúvidas sobre há quanto tempo se fazia por ali o transporte de droga.

A passagem transfronteiriça liga Otay Mesa, ao sul de San Diego, na Califórnia, à cidade mexicana Tijuana, e está localizada numa área onde mais de uma dúzia de outros túneis foram descobertos nas últimas duas décadas — segundo a Associated Press, o solo argiloso da região é propício à escavação.

A descoberta ocorreu após os investigadores terem encontrado caixas de cocaína numa casa que vigiavam, perto do armazém, em Otay Mesa, e em operações stop nas redondezas.

Decidiram invadir o armazém, onde encontraram um pequeno poço, vigiado por guardas armados, escavado no chão de cimento, que tinha uma escada para descer para o túnel, como se vê nas imagens partilhadas pelo repórter Mike Sington no Twitter.

A passagem tinha 532 metros até Tijuana e 1,2 metros de largura. Embora as autoridades não atribuam o túnel a nenhum cartel específico, seis pessoas do sul da Califórnia, com idades entre os 31 e os 55 anos, foram acusadas de tráfico de drogas, na sequência desta operação. Além disso, foi possível apreender 799 quilos de cocaína, 75 de metanfetamina e 1,6 de heroína.

Não há mais luz no fim deste túnel de narcotráfico”, afirmou Randy Grossman, procurador do Distrito Sul da Califórnia. “Vamos derrubar todas as rotas de contrabando subterrâneas que encontrarmos para impedir que drogas ilícitas cheguem às nossas ruas e destruam as nossas famílias e comunidades”, cita-o a Sky News.

Foram encontrados cerca de 15 túneis na fronteira da Califórnia com o México desde 2006, de acordo com a Associated Press. Dita a legislação federal que, após a descoberta, as autoridades norte-americanas devem encher o seu lado do túnel com cimento.