Kateryna Shelipova, a viúva do homem de 62 anos abatido em Sumy pelo soldado russo Vadim Shishimarin, confrontou-o esta quinta-feira no Tribunal de Kiev onde está a ser julgado o primeiro crime de guerra, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro.

O militar russo, com a sua camisola cinzenta azul no capuz e nos braços, isolado no canto da sua caixa de vidro, com a tradutora do lado de fora sob o olhar de um polícia, e a viúva do homem que confessou ter baleado, chorosa, travaram este diálogo:

— O que sentiste quando mataste o meu marido? Arrependes-te deste crime?”

— Admito a minha culpa. Percebo que não me possa perdoar. Peço perdão.

— Diz-me se faz favor, porque é que vieram aqui? Para nos proteger? De quem? Do meu marido que mataram?

Numa sala com mais de cem jornalistas em três bancos de madeira, de frente para os três juízes, com os procuradores à sua esquerda e o advogado de defesa do soldado russo à sua direita, frente à divisória de vidro onde Vadim Shishimarin assistia a tudo de pé, Kateryna, também de pé, mostrou-se emocionada.