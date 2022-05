Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia deteve um ex-administrador da central nuclear de Chernobyl, que é suspeito de ajudar as forças russas que tentaram controlar o local durante os primeiros dias da invasão à Ucrânia, noticia esta quinta-feira o jornal Telegraph. O nome do responsável não é conhecido e tão-pouco se sabe quando é que foi detido.

“Este ex-administrador fugiu da estação e não providenciou proteção” à central nuclear, algo que “fazia parte das suas responsabilidades funcionais”, sublinhou o governo ucraniano num comunicado citado pelo órgão britânico.

Além disso, o ex-administrador também é suspeito de estar envolvido em “atividades subversivas contra a Ucrânia”, em particular na maneira como “ajudou as forças russas a capturar Chernobyl no final de fevereiro”.

As forças ucranianas estiveram também a realizar buscas na central nuclear e apuraram que alguns “documentos e os algumas digitalizações” foram roubados durante a ocupação pela Rússia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Rússia controlou a central nuclear logo no primeiro da invasão. Um vídeo captado por um drone na região da central nuclear de Chernobyl mostra que os soldados russos cavaram trincheiras na Floresta Vermelha, uma zona que concentra altos níveis de radiação após o acidente de 1986 e cuja entrada é desaconselhada.