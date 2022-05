Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Espectadores nos Estados Unidos — e outros espalhados um pouco por todo o mundo — viram esta quinta-feira pela última vez Ellen DeGeneres apresentar o seu famoso talk show. “Este programa mudou a minha vida para sempre. Foi a melhor experiência que já tive. Há 19 anos disse que este era o início de um relacionamento e hoje não é o fim, mas sim uma rutura”, começou por dizer. Emocionada, a comediante norte-americana detalhou, ao longo do seu monólogo final, dificuldades e conquistas do seu percurso até hoje — e o público ria e aplaudia, como de costume.

Quando começámos este programa, em 2003, não existiam iPhones nem redes sociais. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não era permitido”, recordou DeGeneres, acrescentando: “Vimos o mundo mudar, às vezes para melhor e às vezes para pior.”

A referência ao casamento homossexual mostra o quanto mudou o panorama cultural e social desde que Ellen se assumiu lésbica em 1997, numa entrevista à revista Time.

“The Ellen DeGeneres Show” chega ao fim após 19 temporadas e mais de três mil episódios, nos quais a comediante entrevistou celebridades, artistas, políticos (Hillary Clinton sentou-se no sofá de Ellen, por exemplo) e pessoas com histórias ou talentos. As personalidades eleitas para a despedida foram a atriz Jennifer Aniston, estrela de “Friends” e a primeira convidada do talk show, e as cantoras Pink e Billie Eilish.

A decisão de terminar o talk show, conhecido pela alegria contagiante, foi da própria e a mudança de vida foi anunciada no último ano. “Eu sou uma pessoa criativa, e quando és uma pessoa criativa, precisas constantemente de ser desafiada. E por melhor que este show seja, simplesmente não é mais um desafio”, justificou na época.

Apesar de ser considerada por muitos uma rainha da televisão, o legado que DeGeneres deixa não guarda só histórias felizes. As condições de trabalho nos bastidores foram investigadas após denúncias de práticas racistas, abusivas e discriminatórias por parte da apresentadora e de responsáveis do programa.

Mas, claro, tem um currículo recheado de bons momentos, logo desde o início. Como relembra o The Guardian, na década de 1980 — quando o nome sonante no mundo da comédia feminina era o de Roseanne Barr — a jovem, nascida no estado Louisiana, conquistou a plateia na primeira aparição no “Tonight Show” em 1986.

“Os meus pais foram extremamente cruéis comigo”, referiu. “Lembro-me, estava a regressar a casa do jardim de infância… Bem, eles [pais] disseram-me que era o jardim de infância. Descobri mais tarde que trabalhava numa fábrica há dois anos.”