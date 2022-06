Comecemos este texto com uma nota de esperança porque há, efetivamente, esperança na redução dos sintomas associados à Síndrome do Intestino Irritável (SII). Nada nem ninguém substitui o parecer de um médico especialista na área, mas basta uma curta viagem pelo icónico Dr. Google para percebermos que a sintomatologia deste distúrbio gastrointestinal, quando não tratada, pode ter um impacto enorme na qualidade de vida dos pacientes, além da frustração e do mau estar psicológico.

Esta é uma condição que sugere a inflamação das vilosidades intestinais (tradução: uma espécie de superfície no intestino que, a par de outras, aumenta a absorção dos nutrientes após a digestão), provocando dor, inchaço abdominal, excesso de gases e períodos que variam entre diarreia e prisão de ventre. Apesar das causas da SII serem ainda desconhecidas, quem percebe e investiga o assunto julga que o distúrbio poderá estar relacionado com o desequilíbrio da microbiota, hipersensibilidade visceral, genética ou alterações no eixo intestino-cérebro. Esta sintomatologia pode acompanhar o paciente durante vários meses ou anos — é considerada crónica —, fatores como o stress, o ritmo de vida e a alimentação podem ter um profundo impacto na forma como a doença se manifesta no corpo. Também apelidada de Síndrome do Cólon Irritável, esta desordem afeta 10 a 25% das pessoas em todo o mundo e é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens. É importante explicar que o diagnóstico da doença pode demorar até 13 meses e que a dificuldade em alcançá-lo, dada a sintomatologia, aumenta a frustração dos pacientes que vivem o seu dia sem soluções para atenuar o desconforto, nem informação sobre o distúrbio que têm.

Se os seus intestinos perderam o tino, queremos dizer-lhe que existe esperança: há formas de melhorar o seu dia-a-dia, de atenuar a dor e viver a vida em plenitude, de restabelecer a felicidade do seu segundo cérebro: é isso que o Movimento Intestino Feliz lhe propõe. Não foi à toa que escrevemos no parágrafo acima (ide procurar) a palavra alimentação: de facto, se o seu intestino for feliz, notará uma diferença absurda na manifestação dos sintomas da SII.

É possível reduzir os sintomas da SII. Mas como?

A pensar na SII e em si, é isso que lhe propomos quando falamos em alternativas para atenuar a sintomatologia associada a este distúrbio. Não é novidade que não só a alimentação é um fator imprescindível no tratamento da SII (e aqui incluímos a utilização de probióticos), como existem atividades, como o ioga ou a meditação, que estimulam o nosso sistema nervoso parasimpático, restauram o nosso equilíbrio interno e ajudam-nos a lidar/reduzir o desconforto que sentimos. A dieta certa e a suplementação com probióticos, podem ajudá-lo bastante a recuperar a sua qualidade de vida.

Importante é descobrir as pequenas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Além de ter cuidados com a sua alimentação (estes conselhos não substituem aconselhamento médico), invista no consumo de boa fibra alimentar que é um dos melhores combustíveis para apoiar a sua microbiota intestinal, ajuda-o a criar uma super barreira no seu intestino e a prevenir a inflamação. Onde pode encontrá-la? Aposte no consumo de fruta e vegetais. Tenha especial cautela com alimentos com glúten, açúcares fermentados, com a lactose e com o consumo exagerado de café e de álcool.

Contudo, há mais que pode fazer: a gama de probióticos Symbiosys, da Biocodex, tem um produto único que foi desenvolvido a pensar em quem precisa de reduzir os sintomas associados à SII. Este é o único produto na Europa que contém a estirpe (um conjunto de bactérias vivas) Bifidobacterium longum 35624, que conta com vários estudos científicos que demonstram o seu papel nesta síndrome. O nome estranho e bastante longo que escrevemos tem sido estudado há mais de 15 anos por uma das instituições líderes, no mundo, na área da saúde intestinal. Parece simples e é: basta tomar uma cápsula de SYMBIOSYS Alflorex® por dia, pelo menos durante um mês. Não é preciso colocar alarme no telefone, pode tomá-la a qualquer hora do dia.

Movimento Intestino Feliz

Este movimento surge com um objetivo claro e útil: agregar informação para que quem receba este diagnóstico possa trocar experiências entre si e esteja munido de ferramentas para melhorar a sua qualidade de vida. A microbiota intestinal tem um potencial ainda desconhecido: peça ajuda a um farmacêutico e procure Symbiosys Alflorex, o único com Bifidobacterium longum 35624, nas prateleiras da farmácia ou parafarmácia mais próxima da sua casa. Aliada a uma alimentação cuidada, este suplemento pode ajudá-lo a retomar o controlo da sua vida. Em nome do intestino mais feliz, propomos também que descubra o SII Coaching Program — um programa de coaching a pensar na Síndrome do Intestino Irritável? Sim, existe; sim, é gratuito. Trata-se de um programa de 20 semanas com conteúdo exclusivos criados unicamente para informar mais e melhor quem sofre da SII: a partir deste programa, descubra dicas práticas que pode utilizar na sua vida diária. Basta subscrever: a informação chega-lhe uma vez por semana, via email.

Todos os intestinos merecem ser felizes, o seu não é exceção.