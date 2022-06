Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não há almoços grátis, diz a expressão popular, que se aplica como uma luva ao resultado do leilão solidário de Warren Buffett, o conhecido investidor norte-americano e CEO do conglomerado empresarial Berkshire Hathaway.

Desde 2000 que o oráculo de Omaha, como Buffett é conhecido devido às suas apostas em bolsa, disponibiliza um almoço num leilão solidário, feito através da plataforma eBay. A oportunidade de partilhar uma refeição e dois dedos de conversa com o magnata de 91 anos costuma render milhões de dólares para a Glide, uma organização sem fins lucrativos em São Francisco, que ajuda pessoas em situação de sem-abrigo, pobreza ou que estejam a lutar contra o abuso de substâncias.

No leilão deste ano, que ficou fechado esta sexta-feira à noite, nota a Reuters, o vencedor fez uma licitação de mais de 19 milhões de dólares, o que à atual conversão representa 18,1 milhões de euros. A identidade do licitador é desconhecida, mas é possível adivinhar que seja alguém com uma generosa fortuna.

Uma porta-voz do eBay partilhou com a imprensa que este almoço foi o artigo mais caro alguma vez vendido no site para beneficiar instituições de caridade. Este é o regresso do famoso leilão de um almoço com Warren Buffett, que já não se realizava desde 2019, devido à pandemia de covid-19.

Feitas as contas, nestes leilões solidários organizados desde 2000, Buffett já terá ajudado a angariar mais de 53,2 milhões de dólares para a Glide, o equivalente a 50,7 milhões de euros.

Buffett conheceu a Glide através da primeira esposa, Susan Buffett, que morreu em julho de 2004. Susan fazia ações de voluntariado nesta instituição em São Francisco, que disponibiliza refeições, abrigo, programas de formação e ainda testes gratuitos de HIV e hepatite C.

De acordo com o ranking de multimilionários da Bloomberg, Warren Buffett é dono de uma fortuna avaliada em 93,3 mil milhões de dólares, cerca de 88,9 mil milhões de euros, ocupando o posto de oitavo mais rico do mundo.