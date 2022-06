Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O oligarca russo Alexander Ponomarenko, que fez fortuna na área da banca e logística e é um dos donos do maior aeroporto de Moscovo, será o proprietário de um luxuoso apartamento no empreendimento One Hyde Park, avaliado em 60 milhões de libras, aproximadamente 69,9 milhões de euros. Esta é uma das zonas habitacionais mais caras de Londres, com os preços dos apartamentos a começar nos 20 milhões de libras.

O jornal inglês The Telegraph apurou que o oligarca é o dono secreto deste apartamento, que ocupará um andar inteiro do complexo londrino, um dos mais prestigiados na capital britânica. O magnata russo, que está na lista de cidadãos sancionados pelo Reino Unido, terá comprado este apartamento em 2011, através de uma companhia “offshore”, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

De acordo com o jornal, no mesmo ano, suspeita-se que Ponomarenko tenha financiado a compra daquilo que ficou conhecido como o “Palácio de Putin”. Não se trata de um palácio, mas sim de uma luxuosa mansão no Mar Negro, avaliada em 350 milhões de dólares (333,5 milhões de euros).

O jornal refere que não é claro se as autoridades britânicas têm conhecimento da identidade do dono do apartamento em Londres. A informação apurada pelo Telegraph refere que duas fontes indicaram que Ponomarenko é o dono da propriedade, que terá sido adquirida pouco tempo depois de os irmãos Candy começarem as vendas do complexo. Nick Candy, que faz donativos ao Partido Conservador britânico, e o irmão Christian são os responsáveis por este desenvolvimento imobiliário, com o Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, antigo primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, na lista de financiadores. O luxuoso complexo de apartamentos, composto por quatro torres com 86 apartamentos e quatro “penthouses”, servirá de habitação a vários oligarcas russos.

Este caso deixa à vista a forma como os oligarcas russos adquiriram luxuosas propriedades em território britânico através de outras companhias, o que dificulta às autoridades perceber quem poderá ser o real dono dos imóveis e que bens detém os oligarcas sancionados no país.

O Telegraph avança ainda que Ponomarenko não é visto nas redondezas do apartamento “há alguns meses”. Alexander Ponomarenko tem negócios com Arkady Rotenberg, um dos amigos mais próximos de Vladimir Putin.