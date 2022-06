A BMW anunciou um investimento na casa dos 1000 milhões de euros na sua fábrica de motores em Steyr, na Áustria, até 2030. O objectivo é adaptar e ampliar o complexo onde há mais de quatro décadas anos se produzem os motores de combustão que equipam os modelos da BMW e da Mini para, a partir de 2025, produzir mais de 600.000 motores eléctricos por ano.

Um em cada dois veículos do BMW Group em todo o mundo hoje já tem um ‘coração’ construído em Steyr. A partir de 2025, também desenvolveremos e produziremos aqui a próxima geração de motores eléctricos e transmissão de forma integrada”, referiu Milan Nedeljković, membro do conselho de administração da BMW AG responsável pela produção, no lançamento do projecto.