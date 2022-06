Soldados feridos nos conflitos na região do Donbass relataram, ao canal ucraniano Hromadske, como o arsenal militar da Ucrânia e da Rússia é desigual e como o exército de Moscovo está melhor preparado para um conflito longo.

“Existe uma peça de artilharia nossa por cada cerca de 20 deles [dos russos], e estou a falar apenas das peças de artilharia, não estou a contar com as bombas de fragmentação”, afirmou um dos soldados feridos em combate, cujo nome não foi divulgado, citado pela Euromaidan News.

Um outro militar, Bohdan, revelou que as tropas russas “podem disparar durante dias, independentemente da importância do alvo”. A unidade de Bohdan, por exemplo, foi bombardeada por “tanques, aviões, helicópteros e mísseis“.

Um terceiro soldado, que é identificado como “Johnny”, relatou como sofreu um traumatismo craniano durante um bombardeamento das tropas russas.

“Estava em Severodonetsk e o projétil caiu lá. Eu fiquei inconsciente. Quando acordei estava no hospital”, relatou. Segundo o militar, só no sítio onde se encontrava, 22 outros soldados ficaram feridos em consequência dos bombardeamentos russos.

Hromadske visited frontline hospitals of Donbas, now most difficult part of the front

Wounded soldiers confirm that Russia significantly outnumbers Ukraine in artillery. They are waiting for Western help to come &hope Russians will waste their ammunition https://t.co/NF2G8mtCj0 pic.twitter.com/12tkBLhgI5

