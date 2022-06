Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um aliado próximo de Putin deixou, esta sexta-feira, um aviso claro: caso ocorra uma Terceira Grande Guerra, Londres seria bombardeada em primeiro lugar.

Ao canal estatal Rússia 1, Andrey Gurulyov, político do parlamento russo, garantiu que a capital do Reino Unido seria atingida primeiro se a situação no enclave de Kaliningrado desencadeasse um conflito global – e explicou como tal seria feito.

Durante a primeira operação aérea, destruiremos os satélites espaciais dos inimigos”, continuou. “Ninguém quer saber se são norte-americanos ou britânicos, são todos da NATO.”

Depois, segundo Andrey Gurulyov, os sistemas anti-mísseis dos países seriam mitigados, conta a Sky News.

“Em terceiro lugar, não começaríamos por Varsóvia, Paris ou Berlim. A primeira cidade a ser atingida seria Londres, é claro como água que a ameaça ao mundo parte dos anglo-saxónicos“, concluiu.