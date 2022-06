Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vários civis desfrutavam de um dia de verão num parque próximo ao centro comercial de Kremenchuk, na Ucrânia, quando o barulho de uma explosão os fez fugir do local, como mostram as imagens das câmaras de segurança do local. Os destroços provocados pelo ataque de um míssil russo ao shopping — que causou pelo menos 20 mortos — espalharam-se igualmente pelo local

Inicialmente, é possível ver a câmara a tremer devido ao impacto da explosão e a enorme sombra (provocada pelo fumo), que vai crescendo e cobrindo a lagoa. Alguns destroços caem dentro de água.

Aos segundos depois, é possível ver duas pessoas calmamente deitadas na relva até que o barulho do ataque as faz correr desesperadamente. O homem salta mesmo a cerca que circunda o lago e mergulha.

No mesmo local, um adulto e uma criança observavam o lago quando os pássaros voam e se apercebem da explosão. Aí, o adulto agarra na criança e começa a correr, escondendo-se atrás de uma árvore — o refúgio que encontraram.

O ataque ao centro comercial tem explicações diferentes, consoante a origem da informação seja russa ou ucraniana. Segundo o The Guardian, o Ministério da Defesa da Rússia, sem fornecer nenhuma prova, divulgou um comunicado alegando que o incêndio no shopping em Kremenchuk tinha sido causado pela “detonação de munição armazenada para armas ocidentais”. Como resposta, as autoridades ucranianas colocaram uma mesa no exterior com fragmentos do que eles garantem ser mísseis russos X-22 encontrados dentro do centro comercial.