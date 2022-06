Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ataque de um míssil ao centro comercial de Kremenchuk, esta segunda-feira, marca a terceira vez em que esta cidade industrial no centro da Ucrânia é atingida pelas forças militares russas. Os números iniciais davam conta de pelo menos dois mortos e 20 feridos, nove em estado grave. Mais tarde, o governador local atualizou o balanço, revelando um total de 10 mortos e mais de 40 feridos.

A informação sobre o ataque foi dada pelo próprio Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através do canal do Telegram. O ataque deixou o centro comercial destruído, gerando um incêndio de grandes dimensões – pelo menos de acordo com as imagens que inundaram a rede social Twitter. Ainda de acordo com Zelensky, estariam pelo menos mil civis no interior do centro comercial.

O ataque está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais, que exigem que haja uma responsabilização da Rússia perante uma ação que terá vitimado civis. Dada a destruição do centro comercial, é expectável que o número de vítimas possa vir a aumentar.

Esta não é, no entanto, a primeira vez em que os russos atingem a cidade de Kremenchuk. A 1 de abril, a Rússia atacou a maior refinaria de petróleo da Ucrânia, que ficava justamente nesta cidade industrial. A informação foi avançada pelo Kyiv Independent, que referia na altura que os russos estavam a tentar atingir várias refinarias e depósitos de petróleo na Ucrânia, numa tentativa de tentar abrandar as forças ucranianas. Dmytro Lunin, governador da província de Poltava, onde se inclui esta cidade, dizia na altura que a refinaria ficou “completamente destruída” após o ataque.

Na mesma altura, também foram feitos ataques deste género nas cidades ucranianas de Lviv e Dnipro.

A BBC refere que há cerca de 10 dias terá também sido registado um ataque a uma refinaria perto da cidade. No entanto, nenhum dos ataques terá tido a dimensão do ataque desta segunda-feira.

De acordo com o censo mais recente na Ucrânia, que data do ano passado, a cidade de Kremenchuk tinha uma população de 217.710 pessoas. Localizada no centro da Ucrânia, esta é uma das principais cidades industriais do país.