Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é um texto com um final feliz. Um menino de 8 anos esteve desaparecido durante mais de uma semana e foi encontrado, com vida, dentro de um esgoto. O caso aconteceu em Oldenburg, localizada no noroeste da Alemanha.

No último sábado, a cidade do estado de Nidersachse acordou mais descansada. A polícia local anunciava, via Twitter, que Joe tinha sido resgatado. “Estamos realmente felizes”, contava o porta-voz da polícia Stephan Klatte, citado pelo jornal Welt.

#UPDATE ???????????? ‼️‼️Der 8-jährige #Joe lebt‼️‼️ Er wurde soeben in #Oldenburg in einem Gulli aufgefunden❗️ Aktuell wird er in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Nähere Infos folgen hier. *em — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) June 25, 2022

Segundo um comunicado oficial daquela força policial, “às 6h22 um pedestre” localizou Joe — cujo apelido não foi divulgado, seguindo a legislação alemã — a cerca de 300 metros da sua casa, depois de “ouvir ruídos vindo de uma tampa de esgoto”. O cidadão rapidamente alertou as forças de segurança que, prontamente, “abriram a tampa e encontraram o menino ileso”. No momento, a criança estava “nua, em hipotermia e desidratada”, escreve a Euronews.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A sua roupa foi encontrada, posteriormente, noutro ponto do esgoto, “num cano com cerca de 60 centímetros de diâmetro”, reporta a NDR. Através de outro comunicado, a polícia germânica atribuiu “inequivocamente” as peças encontradas “ao menino de oito anos, pois eram as mesmas que Joe usava antes de desaparecer“.

Joe sofre de uma deficiência mental e desapareceu durante a tarde de 17 de junho, quando foi avistado pela última vez. Rapidamente, a polícia acionou os meios de busca, apoiando-se em “cães, drones e helicópteros”, de acordo com o que apurou o Spiegel. Dezenas de voluntários também se juntaram neste procura da criança. Dois dias antes de ser encontrado, “a polícia ainda falava em indícios de crime”, diz o mesmo jornal.

Sabe-se agora que essa opção foi descartada e as forças de segurança pública consideram que “Joe se arrastou por um cano para o sistema de esgoto no dia de seu desaparecimento e perdeu a orientação após vários metros”.

O menino confirmou à polícia essa suposição. Ainda assim, as autoridades “não têm evidências de que Joe possa ter ficado fora” do esgoto “durante os oito dias”. Por esclarecer está ainda como é que a criança sobreviveu durante esse tempo, o que comeu e bebeu, por exemplo. Joe ainda não foi interrogado pela polícia.

Durante as buscas, algumas testemunhas contaram ter avistado a criança “na companhia de uma pessoa desconhecida”, mas essa pista não foi confirmada, estando agora descartada a hipótese de “negligência de terceiros”.