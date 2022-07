O Presidente da República condecorou esta quarta-feira a Polícia de Segurança Pública com a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais relevante condecoração portuguesa.

Vou impor no vosso estandarte nacional a insígnia de membro honorário da Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito. Assim cumprindo o compromisso assumido quando condecorei há um ano o Estado-Maior das Forças Armadas, a Armada, o Exército e a Força Aérea com esse mesmo título da mais relevante condecorarão portuguesa”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

A condecoração aconteceu durante a cerimónia do 155.º aniversário da PSP, um ato presidido pelo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o título representa “uma elevação honorífica para a PSP que tinha desde 1935 o grau de grande oficial da mesma ordem”, sendo uma condecoração “agora dado já não em ditadura, mas em democracia”.

Titulo que agradece toda a vossa história, mas em particular a vossa abnegação nos anos muito críticos da pandemia, mas sempre a vossa presença, o vosso labor, a vossa disponibilidade, a vossa entrega, a vossa humanidade, o vosso corajoso serviço aos portugueses”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que a condecoração simboliza “a gratidão e confiança” do Presidente da República e dos portugueses.

Durante a cerimónia, que contou também com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, foram relembrados os polícias falecidos em ação policial e condecorados com o Prémio de Segurança Pública os agentes cuja dedicação à causa pública é merecedora de público reconhecimento.

O agente da PSP Fábio Guerra, morto no dia 21 de março à porta de uma discoteca em Lisboa, foi condecorado a título póstumo, tendo a família recebido a respetiva condecoração.