Morreu o agente da PSP que se encontrava em coma, depois de ter sido agredido à entrada de uma discoteca em Lisboa. A notícia foi avançada pela CNN e confirmada entretanto pela Direção Nacional da PSP, em comunicado. Fábio Guerra estava internado no hospital de São José, em Lisboa.

Em comunicado, a PSP informa, “com pesar e dor, que, na sequência das agressões de que foi vítima em 19 de março de 2022, em ação policial, o Agente Fábio Guerra da PSP, faleceu hoje [segunda-feira] pelas 09h58, vítima das graves lesões cerebrais que sofreu”.

A PSP e toda a sua família policial manifestam publicamente, aos familiares e amigos do nosso Polícia falecido, votos de pesar, apoio e solidariedade, neste momento trágico. A PSP agradece todos os esforços do pessoal médico do Hospital de São José [em Lisboa], na assistência ao nosso Polícia, na luta que travou”, lê-se ainda.

A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública refere ainda: “O Agente Fábio Guerra honrou, até às últimas consequências, a sua condição policial e o seu juramento de dar a vida, se preciso for, num gesto extremo de generosidade e sentido de missão. Disso nunca nos esqueceremos”.

É ainda referido: “Continuam em curso todas as diligências, em coordenação com a Polícia Judiciária, visando a identificação e detenção de todos os autores das agressões, que resultaram na morte do nosso Polícia”.

Na madrugada de sábado, por volta das 6h45, quatro polícias foram agredidos nas imediações de uma discoteca (Mome) na capital portuguesa. Num primeiro comunicado, a PSP detalhou que os quatro estavam “fora de serviço” mas “imediatamente intervieram, como era sua obrigação legal” quando se depararam com agressões em curso entre várias pessoas, à entrada da referida discoteca.

Os quatro polícias acabaram violentamente agredidos por um grupo com cerca de dez pessoas, sendo que Fábio Guerra, agora falecido, ficou em estado crítico. Os agressores colocaram-se em fuga e não foi possível identificá-los num primeiro momento.

Este domingo, a CNN Portugal noticiava que pelo menos três elementos do grupo de dez agressores já tinham sido identificados pela PJ. De acordo com o canal, pelo menos dois dos suspeitos pertencerão aos Fuzileiros, corpo de elite das Forças Armadas, e terão ligações a um ginásio de boxe na margem sul do Tejo.