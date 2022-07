Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O padre da paróquia de Samora Correia, no concelho de Benavente, foi afastado de todas as tarefas pastorais pelo arcebispo de Évora depois de ter vindo a lume um caso de abuso sexual de menores na paróquia que o sacerdote terá tentado ocultar, confirmou esta segunda-feira a Arquidiocese de Évora (que tem jurisdição sobre aquela região do Ribatejo, apesar de esta pertencer ao distrito de Santarém) num comunicado divulgado na sua página da internet.

De acordo com a edição desta terça-feira do Correio da Manhã, em causa estão abusos alegadamente cometidos naquela paróquia por um homem que ocupava as funções de catequista e responsável pelos acólitos. Os episódios de abuso sexual foram investigados pela Polícia Judiciária e o suspeito encontra-se atualmente em prisão preventiva. Mas a acusação do Ministério Público, que ficou concluída no mês passado, pende também sobre o padre, que soube dos casos e não os comunicou às autoridades. No entender do Ministério Público, as ações do padre podem corresponder a um crime por omissão.

