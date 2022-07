Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O juiz Ivo Rosa deixou cair a acusação contra três das sete empresas acusadas no megaprocesso GES/BES depois de perceber que, apesar de arguidas desde pelo menos 2016, nunca tinham tido um advogado a representá-las ao longo do processo. Segundo o despacho a que o Observador teve acesso, o Ministério Público terá tomado como certo que os advogados que acompanham os representantes das empresas seriam os mesmos das sociedades — no entanto não existe no processo nenhuma procuração a indicá-lo.

Assim, segundo a decisão de Ivo Rosa assinada esta quinta-feira, a acusação de crimes como o de burla qualificada contra a Espírito Santos International (ESI), a Espírito Santo Tourism e a Espírito Santo Resources cai ainda antes da decisão instrutória (que por imposição do Conselho Superior da Magistratura deverá ser proferida até fevereiro de 2022). O juiz Ivo Rosa alerta ainda que acontece o mesmo com uma quarta empresa, a Espírito Santo Irmãos, mas como ninguém do processo invocou a nulidade, não extrai para já qualquer consequência jurídica. O processo ao qual Ivo Rosa tinha somando cinco arguidos, ficando assim com 30 arguidos (sete das quais empresas) passa agora a ter 27 (quatro delas empresas).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.