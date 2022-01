Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

O juiz Ivo Rosa juntou mais cinco arguidos ao megaprocesso do BES que contava já com 25 arguidos (18 pessoas singulares e sete empresas) acusados do crime de associação criminosa, corrupção, falsificação de documentos, infidelidade, manipulação de mercado, branqueamento e burla qualificada. Segundo a abertura de instrução, a que o Observador teve acesso, estes cinco novos arguidos do caso ficam em liberdade enquanto decorre esta fase do processo com sessões já marcadas para fevereiro.

Estes novos arguidos, cujos alegados crimes serão apreciados juntamente com os do ex-líder do BES, Ricardo Salgado, serão todos funcionários do banco e foram alguns dos lesados que se constituíram assistentes no processo que pediram que também eles fossem responsabilizados criminalmente.

O juiz de instrução aceitou assim os requerimentos de Manuel e Irene Oliveira que pedem que Maria Beatriz Pascoa, Frederico Ferreira, Luís Miguel Neves e Rui Santos respondam em coautoria pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada e infidelidade. Aceitou também o pedido da Total Value e de João Malveiro para pronunciar Alexandre Monteiro de burla qualificada.

Houve mais assistentes a pedir a constituição de outros arguidos, mas Ivo Rosa não aceitou esses requerimentos de abertura de instrução.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No despacho de abertura de instrução, o juiz Ivo Rosa deixa claro que será necessária uma sala grande no Campus da Justiça para este processo que conta com mais de uma centena de assistentes, que terão de fazer-se representar por apenas um advogado. Marca a primeira sessão para o próximo dia 21 de fevereiro, caso exista sala, precisamente para ouvir os assistentes Manuel Oliveira e Irene Oliveira. E diz aos arguidos que arrolaram mais testemunhas, como é o caso de Salgado que arrolou 82 ou Amilcar Pires com 75, para justificar as razões que as levam lá sob pena de arrastar o processo por mais tempo que o desejado.

Neste processo, o antigo líder do BES, Ricardo Salgado, foi acusado de um crime de associação criminosa (em coautoria com outros 11 arguidos, entre eles os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida), 12 crimes de corrupção ativa no setor privado, 29 crimes de burla qualificada, infidelidade, manipulação de mercado, sete crimes de branqueamento de capitais e oito de falsificação.

O arguido José Manuel Espírito Santo Silva, antigo administrador do BES e primo de Ricardo Salgado, é acusado de vários crimes de burla qualificada, e infidelidade.

O ex-administrador e diretor financeiro do BES Amílcar Pires responde por associação criminosa, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

A antiga administradora do BES, Isabel Almeida, foi também acusada por um crime de associação criminosa, em coautoria, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

São ainda arguidos neste processo Manuel Espírito Santo Silva, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida e Costa, Nuno Escudeiro, Paulo Nacif Jorge, Pedro Pinto, João Martins Pereira e João Alexandre Silva.

As sete empresas acusadas são a Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo irmãos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited e ES Resources (Portugal) por crimes como burla qualificada a corrupção passiva, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.