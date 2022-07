Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A diferença entre os dois povos é clara. Os ucranianos mantém a dignidade, os russos vestem o papel de carrascos. Esta é uma das mais recentes teses defendidas por Volodymyr Zelensky e publicada pelo Presidente ucraniano na sua página oficial de Facebook.

“A sociedade russa, com tantos assassinos e carrascos, ficará mutilada durante gerações, por sua própria culpa”, escreve Zelensky, usando como argumentado os crimes de guerra que tem sido perpetrados. Sobre o seu povo, as palavras são bem diferentes: “Vamos preservar a nossa humanidade e o nosso civismo.”

Na publicação deste sábado, o Presidente ucraniano promete, como já fez noutras ocasiões, voltar a reerguer o país destruído pela guerra com a Rússia. O seu foco é que é ligeiramente diferente, e Zelensky aponta agora para a necessidade de reconstruir as instituições de ensino.

“Definitivamente iremos reconstruir tudo o que foi destruído pelos ocupantes. Cada uma das mais de duas mil instituições de ensino — todas as creches, todas as escolas, institutos, universidades. E mais importante: iremos preservar a nossa humanidade e o nosso civismo. Já a sociedade russa, com tantos assassinos e carrascos, ficará mutilada por gerações, por sua própria culpa.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sexta-feira, o exército russo atacou duas universidades em Mykolaiv: o Instituto Pedagógico de Mykolaiv e o Instituto de Construção Naval foram bombardeados com, pelos menos, dez mísseis.

“Não há palavras na linguagem humana normal que possam descrever a forma como o Estado russo se degradou. É um duplo crime destruir institutos pedagógicos, para que não haja estabelecimentos de ensino e para que não se possam formar novos professores”, frisou o Presidente da Ucrânia.